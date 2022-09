VIERDE PROVINCIALE. Gestaakte match in Tongeren, zaalvoetbaluitslag in Maasland B tegen Bree-Beek B

In 4A pronken Juve B en Herk FC B met het maximum van de punten aan de leiding. Bokrijk blijft als enige puntenloos achter. Het duel tussen Tongeren B en Riemst (4B) werd gestaakt door een lichtpanne. In 4C zorgde Maasland B met 6-5-winst tegen Bree-Beek B voor de uitslag van de speeldag. Opglabbeek B overklaste Boxberg B met 9-0. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in vierde provinciale van dit weekend. (kj/dg/bs/bsa)