’s Herenelderen A en Vlijtingen zijn de enige clubs zonder puntenverlies in 2A. Paal-Tervant is eindelijk verlost van de nul. In 2B verdwenen de laatste vier maxima van de tabellen. Opmerkelijke uitslag in Beringen, waar Stal op eigen veld een zware pandoering kreeg van Opglabbeek (0-9). Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in tweede provinciale van dit weekend. (matr/gsb)