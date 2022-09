Jordi Meeus heeft de smaak te pakken. Na winst in de vijfde etappe van de Tour of Britain, was het zaterdag in de Primus Classic opnieuw prijs voor de pijlsnelle Lommelaar. “Ik merk dat ik met meer frisheid dan vorig jaar de sprints kan aanvatten. Ik heb onmiskenbaar progressie geboekt”, aldus Meeus.