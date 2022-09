Kobe Pauwels met nog één manche te gaan al zeker van Europese titel

De 17-jarige rallycrosser Kobe Pauwels heeft in het Portugese Montalegre de titel gepakt in het Europees Kampioenschap rallycross (RX3).

Heppenaar Kobe Pauwels - vorig jaar vice-kampioen - stond zaterdagavond op de tweede plaats, na de Tsjech Jan Cerny. Maar op zondag nam hij het commando over met een zege in heat 3. Met zijn Audi A1 klopte hij Cerny al in de halve finales, om vervolgens in de finale 4 seconden voorsprong bijeen te rijden op Damian Litwinowicz (Audi).

Met deze zege is Pauwels niet meer bij te benen in de slotmanche in Duitsland. (mc)