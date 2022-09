“Droge start van de dag, namiddag kans op een aantal buien”

Vandaag zal de dag in Limburg droog van start gaan. Voormiddag krijgen we geregeld de zon te zien. De temperatuur loopt dankzij die zonnige perioden op naar waardes rond 16 à 17°C.

Namiddag neemt de kans op een aantal buien toe. Tijdens zo’n bui koelt het een aantal graden af en dat verlies wordt daarna niet meer helemaal goed gemaakt. Ook al kan er tussen de stapelwolken nu en dan nog wat ruimte komen voor de zon.

Voormiddag is de wind doorgaans zwak van kracht. Namiddag komt er een tijdje gemiddeld 4 Beaufort uit het noordwesten te staan.

In de nacht naar dinsdag valt de wind volledig weg. Vanwege een laag wolkendek koelt het niet al te sterk af waardoor ook de kans op mist beperkt is. We kunnen minima rond 10°C verwachten.

