Ongenode gast verpest verjaardagsfeestje en gaat met alle cakejes aan de haal

De Amerikaanse peuter Cyrus (2) mag dan nog piepjong zijn, zijn tweede verjaardag zal hij zich wellicht nog een tijdje herinneren. Een ongenode gast crashte namelijk zijn tuinfeestje. De hongerige zwarte beer verorberde in een mum van tijd alle cakejes, maar droop toen gelukkig weer af. “We waren een beetje bang en een beetje in shock”, aldus mama Laura Majidian. “We hoorden plots lawaai en zagen de beer, maar we konden de kinderen pakken en naar binnen brengen.”