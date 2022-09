Bewaker schiet meteen in actie wanneer bejaarde dame ten val komt op roltrap: “Een echte held”

Een bejaarde dame kwam pijnlijk ten val op de roltrap van een metrostation in het Chinese Wuhan toen ze haar evenwicht verloor door haar boodschappentrolley. Ze viel op haar achterhoofd en dreigde helemaal naar beneden te glijden, maar een bewaker die net passeerde en alles had zien gebeuren, bracht redding. Li Yang schoot meteen in actie, zette de roltrap stil en diende de eerste zorgen toe. De vrouw raakte lichtgewond, maar vond het niet nodig om naar het ziekenhuis te worden gebracht. De lokale overheid heeft Li nu gelauwerd voor zijn snelle optreden. “Een echte held”, klinkt het.