Belgische ruiters worden achtste op WK eventing, Duitsland kaapt het goud weg

De Belgische eventingruiters zijn zondag in het Italiaanse Pratoni del Vivaro achtste (op zestien landen) geworden op het wereldkampioenschap voor landenteams. Karin Donckers (Fletcha), Jarno Verwimp (Mahalia), Senne Vervaecke (Google) en Lara De Liedekerke-Meier (Hermione) verzamelden 151,6 punten. Het goud was met 95,2 punten voor de Duitsers Julia Krajewski (Amande), Michael Jung (Chipmunk), Christoph Wahler (Carjatan) en Sandra Auffarth (Vlamant). De Verenigde Staten pakten met 100,3 punten zilver, Nieuw-Zeeland met 100,7 punten brons.

Na de dressuur waren de Belgen ook al achtste, zaterdag waren ze na de cross-country naar de negende plaats gezakt. In de afsluitende jumping bracht Verwimp het er met acht strafpunten het best vanaf. Donckers moest er 9,2 noteren, Vervaecke twaalf. De Liedekerke-Meier kwam niet meer in actie nadat ze zaterdag in de cross-country uitgesloten werd.

Individueel werd Donckers met 46,2 punten 26e, Verwimp met 46,4 punten 28e en Vervaecke met 59,0 punten 36e. De Britse Yasmin Ingham kroonde zich met de 11-jarige ruin Banzai du Loir tot wereldkampioen. Met 23,2 punten bleef ze Julia Krajewski (26) en de Nieuw-Zeelander Tim Price met Falco (26,2) voor;. Michael Jung stond na de dressuur en de cross-country stevig aan de leiding, maar tuimelde nog naar de vijfde stek. In de jumping maakte hij twee springfouten. De laatste daarvan, op de allerlaatste hindernis, kostte hem een tweede wereldtitel (na 2010).