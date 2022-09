Dries Vanthoor en Charles Weerts pakken titel en zege in Valencia

Dries Vanthoor en Charles Weerts zijn voor de derde keer op rij kampioen in het EK Sprint voor GT’s. In Valencia volstond de derde plaats van zaterdag, maar zondag deden ze er nog een overwinning bovenop.

Het Belgische WRT neemt afscheid van Audi in schoonheid. Dries Vanthoor en Charles Weerts stuurden hun Audi R8 zaterdag naar de derde plaats in een race die gewonnen werd door onze landgenoot Ulysse de Pauw en Pierre-Alexandre Jean (Ferrari). Dat volstond voor de titel, maar zondag deden Vanthoor en Weerts en nog een sensationele overwinning bovenop. In de allerlaatste ronde greep Weerts de eerste plaats op een opdrogende piste. “Sommige dagen voelen heel speciaal en dit is er zo eentje”, zei teambaas Vincent Vosse.

Vanthoor: “Dit is een mooie manier om het weekend af te sluiten en voor WRT om afsheid te nemen van Audi na zo’n lange en succesrijke samenwerking. Drie sprinttitels op rij is opmerkelijk.”

In de GT2 werden Nicolas Saelens en Stienes Longin eerste en Peter Guelinckx en Bert Longin als derde in race 1. In de tweede wedstrijd werd het duo Saelens-Longin tweede en Longin-Guelinckx zesde op 11 starters.(mc)