Restaurant zoekt klant die per ongeluk 1.000 euro te veel betaalde: “Wellicht een ééntje te veel gezet”

Verrassing alom toen de kassa gemaakt werd van restaurant Viavia in Heverlee. Op hun rekening stond namelijk een betaling van meer dan 1.100 euro. “Een foutje dat we graag willen rechtzetten”, zegt uitbaatster Karolien.

“Het zijn moeilijke tijden voor ons allen, maar nu zijn wij toch van onze stoel gevallen. Een wilde weldoener heeft ons namelijk met 1.000 euro verrukt”, klinkt het op de Facebook van het populaire restaurant langs de Naamsesteenweg in Heverlee. (Lees verder onder de afbeelding)

Aan een rekening van 1.000 euro raken is wel héél veel in het restaurant dat tapas en wereldse gerechten serveert, en dus gaat het wellicht om een fout. “We zijn zelf in onze rekeningen gedoken, en konden uitdokteren om welke tafel het ging. Ik zie het gezin nog voor me. Ze hadden een rekening van iets meer dan honderd euro, maar betaalden meer dan 1.100 euro. Een ééntje te veel getypt dus”, aldus Karolien.

Sociale media

“Foutjes gebeuren wel eens, en als de kassa niet klopt is dat meestal niet in ons voordeel. Mensen die te weinig betaalden, komen niet terug om hun fout goed te zetten. Maar dit willen we toch echt wel goedmaken. 1.000 euro is geen klein bedrag. Voor het gezin in kwestie een dure vergissing onzentwege. Het spreekt voor zich dat wij wat niet van ons is terug willen geven.”

De uitbaters roepen via sociale media op dat het bewuste gezin zich kenbaar maakt. “Mogelijk kunnen we ook via het Worldline te weten komen van wie het bankrekeningnummer is. En die mensen zullen dat ooit ook wel op hun rekening merken. Maar we wilden niet wachten dus zijn alvast beginnen zoeken via sociale media. Hopelijk lukt het ons toch hen snel te vinden”, klinkt het nog.