PODCAST WK. “Het ontbijt van Tadej Pogacar? Cupcakes, scrambled eggs en verbrande toast”

Geen wereldtitel voor Remco Evenepoel, maar wel grenzeloos respect en een goed signaal richting wegrit. Minder dan een week na zijn winst in de Vuelta en met een flinke jetlag erbovenop pakte hij brons op het WK tijdrijden. Heel wat teleurstellingen ook, zoals Filippo Ganna en Tadej Pogacar. Bij die laatste zou dat wel eens aan zijn maaltijden kunnen liggen toen hij de eerste dagen moederziel alleen in Wollongong was. Onze reporters Guy Van Den Langenbergh en Wim Vos zagen hem cupcakes, scrambled eggs en verbrande toast eten als ontbijt.

Zelfs tot in Australië is de Koers van Ons

Het is niet zomaar een slogan, het is het hele jaar door het motto van het Nieuwsblad. De Koers, die is van ons. In tekst, maar ook in audio. Daarom biedt het Nieuwsblad u naast krant en site doorheen het seizoen een reeks wielerpodcasts aan. Dank om er iedere keer bij te zijn.

Podcast De Koers is van Ons. Beluister hier al onze afleveringen.