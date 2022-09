Zo zal de uitvaart van de Queen verlopen, van minuut tot minuut

7.30 uur(Belgische tijd)

De deuren van Westminster Hall, waar de Queen de voorbije dagen opgebaard lag, sluiten voor het publiek. Hierna kan er definitief niet meer gegroet worden.

9 uur

De deuren van Westminster Abbey openen voor zo’n 2.000 genodigden: elk land mocht één vertegenwoordiger sturen, met partner. Alle zitjes zullen gevuld zijn. Onder meer aanwezig: de Amerikaanse president Biden, de Franse president Macron en de Canadese premier Justin Trudeau.

Amerikaans president Joe Biden en Jill Biden arriveerden al in het VK. — © AFP

11.44 uur

De lijkkist vertrekt van Westminster Hall, in de ‘Royal Navy State Funeral Gun Carriage’. Die koets wordt traditioneel getrokken door zo’n 142 matrozen van de koninklijke marine, zo meldt Reuters. Vooraan: om en bij 200 muzikanten, inclusief doedelzakspelers en trommelaars. Achter de koets: de koninklijke rouwstoet, met onder meer koning Charles, prins William én Harry. “Belangrijk moment”, zegt Engeland-kenner Harry De Paepe. “Ook de reactie van de menigte zal bijzonder zijn: van absolute stilte tot applaus.”

11.52 uur

De kist arriveert aan de poorten van Westminster Abbey en wordt binnengedragen.

12 uur

De ceremonie gaat van start. De deken van Westminster leidt de dienst, waarin onder meer premier Liz Truss een lezing zal houden, en de aartsbisschop van Canterbury de preek zal geven.

12.55 uur

De Last Post klinkt, met daarna twee minuten stilte – in de abdij en over het hele land. Vliegtuigen vermijden het luchtruim boven centraal Londen.

13 uur

De dienst eindigt met het nationale volkslied – voor het eerst in 70 jaar God save the king– en een klaagzang door de persoonlijke doedelzakspeler van de Queen. De lijkkist wordt terug in de wapenkoets geplaatst.

13.15 uur

Er vertrekt opnieuw een begrafenisstoet met de koning door de straten van Londen, richting Wellington Arch in Hyde Park Corner. De parade is verdeeld in zeven groepen, en wordt gevolgd door twee wagens: eentje met koningin Camilla en Kate, eentje met Meghan en Sophie, de vrouw van prins Edward. In Hyde Park klinkt elke minuut een kanonschot, de Big Ben blijft de hele processie luiden.

14 uur

De kist komt aan bij Wellington Arch en wordt overgeplaatst in de lijkwagen. Ook de koninklijke familie stapt in een auto, naar Windsor. Bij hun vertrek wordt het volkslied opnieuw ingezet.

16.06 uur

De lijkwagen arriveert in Windsor. De stoet stapt langs de Long Walk richting Windsor Castle, een weg omzoomd door rouwenden en toeschouwers.

16.40 uur

De koning sluit opnieuw aan achter de lijkwagen, en stapt te voet mee met zijn zonen. De vrouwen volgen in de wagen.

16.53 uur

De parade houdt halt: de kist is gearriveerd aan St. George’s Chapel. Langs de westelijke trap wordt de Queen binnengedragen.

© AP

17 uur

De committal service – de dienst nabij het graf – begint en is live te volgen. De deken van Windsor leidt de dienst, die het einde van de Queens bewind symboliseert. Voor de laatste hymne wordt ingezet, zullen de kroon, de bol en de scepter van de kist worden genomen en op het altaar geplaatst. Nog: de Lord Chamberlain, de hofmaarschalk, zal zijn witte staf breken en op de kist leggen. “Dat betekent dat iedereen in dienst van de kroon ontheven wordt van zijn eed ten aanzien van de Queen”, zegt Engeland-kenner Harry De Paepe. “Die staf is dus 70 jaar meegegaan, en verdwijnt nu mee in de aarde.” Ten slotte speelt de vorstelijke doedelzakspeler nog een klaagzang, terwijl hij langzaam richting het klooster wandelt – zodat de muziek in de kapel langzaam uitsterft. De aartsbisschop van Canterbury geeft zijn zegen, en God save the king klinkt. “Dat zal een speciaal moment zijn”, zegt De Paepe. “De visuele overgang van de ene monarch naar de andere.”

20.30 uur

De laatste private ceremonie wordt niet uitgezonden. Enkel de koning en de koninklijke familie zijn nog aanwezig. Hier wordt de Queen officieel begraven in de King George VI Memorial Chapel in Windsor Castle.