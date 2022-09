Binnenlandse Zaken: “laad elektrische fiets alleen op in ruimte met rookmelder”

Binnenlandse Zaken en de brandweerkorpsen in ons land vragen om elektrische fietsen en steps alleen nog op te laden in ruimtes waar een rookmelder hangt. “Tijdens en na corona zijn er heel wat elektrische fietsen gekocht, met regelmatig incidenten als gevolg”, aldus het Netwerk Brandweer. “Vandaar deze preventietips.”

Cijfers in België zijn niet meteen beschikbaar, maar in Nederland worden er elke maand gemiddeld zo’n twee branden veroorzaakt nadat de batterij van een elektrische fiets vuur vatte, aldus het Nederlandse Instituut Publieke Veiligheid (NIPV).

Ook bij ons ziet de brandweer het aantal van deze incidenten toenemen. Binnenlandse Zaken lanceert daarom nu, in samenwerking met onder meer de brandweerkorpsen in ons land, een specifieke preventiecampagne rond het veilig opladen van elektrische fietsen en steps.

Daarbij wordt met stip aangeraden de batterij van een fiets of step “enkel op te laden in een ruimte met een rookmelder, en tijdens het opladen in de buurt te blijven.” Na het opladen trek je best de stekker uit het stopcontact, en je zet brandbare materialen beter uit de buurt van je elektrische fiets.

Veilige weg naar buiten

“We raden mensen ook af om hun fiets op te laden op een plaats in hun woning die als vluchtweg naar buiten dient, denk bijvoorbeeld aan de traphal, zodat je – bij een eventuele brand – altijd een veilige weg naar buiten overhoudt”, zegt Kristof Louagie, woordvoerder van het Netwerk Brandweer, dat de Vlaamse brandweerkorpsen verenigt.

Volgens Louagie is de campagne nodig, nadat er tijdens en na corona heel wat elektrische fietsen zijn verkocht. “Regelmatig leidt dat tot incidenten. Sommige relatief beperkt, andere al wat ernstiger. Vandaar dat we het grote publiek alert willen maken voor de mogelijke risico’s van zowel een fietsbatterij als het opladen ervan.”

Vals alarm

Veel mensen stallen en laden hun elektrische fiets in hun garage, een plek waar vroeger van werd gezegd dat je er best geen rookmelder hing. “Reden daarvoor was dat een rookmelder in een garage vals alarm kan geven bij het starten van je auto, vanwege de uitlaatgassen die dan vrijkomen”, aldus Louagie. “Bij moderne auto’s komt dat veel minder vaak voor, dus zou je wel een rookmelder in je garage kunnen hangen, om zo veilig je fiets op te laden.”

“Een andere piste is dat je de batterij uit je fiets of step haalt, en die elders in je woning oplaadt – in een ruimte waar misschien nu al een rookmelder hebt hangen.”

Op www.speelnietmetvuur.be staan nog meer preventietips rond het opladen van elektrische fietsen en steps.