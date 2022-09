Crisis in Turijn! Juventus verslikt zich in promovendus Monza, Angel Di Maria deelt elleboogstoot uit

Juventus is zondagnamiddag op de zevende speeldag tegen zijn eerste nederlaag van het seizoen in de Serie A aangelopen. Op het veld van promovendus Monza ging de Italiaanse recordkampioen met het kleinste verschil (1-0) onderuit.

Juventus is aan een dramatisch seizoensbegin bezig. Nadat het in de competitie 10 op 18 pakte, kon het ook in de Champions League nog geen punten pakken. De verplaatsing naar rode lantaarn Monza was dan ook welgekomen voor de Oude Dame.

Toch zou Juventus ook bij Monza niet overtuigen. De Deen Christian Gytkjaer mocht een kwartier voor affluiten de enige treffer van de wedstrijd maken. De bezoekers stonden toen al een tijdlang met tien, want Angel di Maria was met de rust in zicht uitgesloten. De Argentijnse international had zich laten betrappen op een elleboogstoot in de borstkas van een tegenstrever en kreeg terecht rood.

Juve kon dit seizoen nog maar twee keer winnen en komt met tien punten momenteel niet verder dan de achtste plaats, op zes punten van de voorlopige leider Udinese. Monza boekte zijn eerste zege in de Serie A en klimt met vier stuks van de laatste naar de op twee na laatste plaats.