Zwak Union kan opgelucht ademhalen na doelpunt Boniface in absolute slotfase tegen Eupen

Door het oog van de naald kruipen, zo heet dat dan: Union-coach Karel Geraerts had zijn spelers duidelijk gemaakt dat hij na een Europese overwinning nu ook eens een resultaat in de competitie wou zien, en met de overwinning in Eupen kan de Limburger zeker niet klagen. Moser miskeek zich in het absolute slot nog op een hoge bal, Boniface bedankte met de winning goal.

Union begon ondanks de povere partij nochtans goed in Eupen. Men moet echt eens nagaan of aanvoerder Teddy Teuma niet in één of andere Brusselse schilderclub is aangesloten, want de Maltese international haalde net als in Leuven opnieuw zijn penseel boven: met een knappe bal bediende hij Adingra, de Ivoriaan lobte het leer heerlijk over Moser. De lijnrechter stak de vlag wel de lucht in voor buitenspel, maar de VAR keurde het doelpunt goed. Vanzeir en Eckert, beiden geblesseerd, zagen dat het goed was.

Maar goed bleef het niet: Union had nochtans het droomscenario te pakken dankzij de vroege voorsprong, maar de vicekampioen dacht zijn schaapjes al op het droge te hebben. Dat het in Eupen nochtans kan regenen, waren ze duidelijk vergeten: iets voorbij het kwartier hingen de bordjes alweer gelijk nadat Lambert raak knikte op corner. En dat was niet het eerste gevaar van de Panda’s: Zowel Van Genechten als Peeters kwamen eerder al dicht bij de gelijkmaker.

© BELGA

Zwak Union

Nee, Union gaf echt niet thuis. Lapoussin slaagde niet in zijn acties, Boniface kwam er voorin niet uit en José Rodriguez verstuurde de ene slechte pass na de andere. Dat Union met een 1-1 de rust indook, viel dus wel goed mee. Het is niet zo dat Eupen kansen bij de vleet creëerde, maar de thuisploeg had de situatie wel onder controle.

De tweede helft moest beterschap bieden en haast meteen had Union opnieuw een vroege voorsprong beet: een kopbal van Lynen werd eerst nog gepareerd door Moser, François kon de herneming van dichtbij niet kadreren.

Blunderende Moser

Op het uur greep Geraerts in: met Nilsson kwam er een extra boomlange spits in de ploeg, Adingra verhuisde naar zijn geliefkoosde flank. Maar ook die wissel had niet het gewenste effect: Union bleek niet in staat een degelijke aanval op te zetten, Eupen kwam amper in de problemen. Verder dan een gevaarlijke voorzet van Adingra en een afgeblokt schot van Lapoussin kwamen de bezoekers aanvankelijk niet. De wedstrijd leek dood te bloeden op een 1-1 gelijkspel, maar in het absolute slot liep Wakaso tegen zijn tweede gele kaart aan. Union profiteerde meteen van het numerieke overwicht: doelman Moser miskeek zich compleet op een hoge bal, Boniface knikte de 1-2 in de touwen.

Een doelpunt dat helemaal uit de lucht kwam vallen, maar het levert de bezoekers wel drie broodnodige punten op. Met een overwinning de interlandbreak aanvatten is toch steeds een fijner gevoel dan met een puntendeling. Eupen ziet met 6 op 21 het degradatiespook nu al opduiken.

© AP

Eupen: Moser, Van Genechten, Paeshuyse, Lambert, Davidson, Magnee (72’ Jeggo), Peeters, Wakaso, Alloh, Prevljak (72’Soumano) , Nuhu (72’ Charles-Cook)

Union: Moris, Sykes, Burgess, Van der Heyden, François (62’ Puertas), Rodriguez (62’ Nilsson), Lynen, Teuma, Lapoussin, Adingra, Boniface

Doelpunten: 8’ Adingra (0-1), 18’ Lambert (1-1), 90+2’ Boniface (1-2)

Gele kaarten: 19’ Wakaso, 41’ Van der Heyden, 69’ Lynen, 74’ Jeggo, 90+1’ Wakaso

Rode kaarten: 90+1’ Wakaso

Scheidsrechter: Nicolas Laforge