Nog afreizen naar de uitvaart van de Queen? Een last-minute tripje naar Londen momenteel peperduur

Technisch gezien wel. Je kan nog steeds tickets boeken voor de Eurostar van Brussel-Zuid naar Londen, maar je bent er zaterdag zeker 199,5 euro mee kwijt, zondag kost het goedkoopste zitje 159,5 euro (geldende prijzen op zaterdagnamiddag, nvdr). Ook om terug te reizen, pakweg dinsdag, ben je meer dan 100 euro kwijt de man.

Dan volgt het probleem Hotel. Op Booking.com geraak je in het meest betaalbare geval nog aan een bed in een gemengde slaapzaal. Voor een standaard Ibis hotelkamer voor twee, op anderhalve kilometer van het centrum, leg je nu 639 euro neer voor twee nachtjes. De beste deal die we vonden: 274 euro. 82% van de accommodaties is op onze site niet beschikbaar voor jouw data, staat op de site te lezen. Airbnb dan maar? Een kamer met gedeelde badkamer op een steenworp van Westminster Abbey: 1.794 euro per nacht. Ook ietsje verder weg ben je minstens een paar honderd euro kwijt voor een hotelkamer of appartement.

“Het zal wel lukken om er nog te geraken”, zegt Engelandkenner Harry De Paepe. “Maar je moet rekening houden met heel veel overlast. Het openbaar vervoer bijvoorbeeld, gaat overbelast zijn. Dus het kan, maar het zal moeite kosten.”