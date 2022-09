Arnaud Démare sprint naar de zege in GP d’Isbergues, Edward Theuns knap derde

Arnaud Démare (Groupama-FDJ)werd gisteren in Haacht nog tweede in de Primus Classics en wou zich in eigen land opnieuw tonen. Na 197,6 kilometer met start en aankomst in Isbergues (Hauts-de-France) was de 31-jarige Fransman de snelste in een massasprint. De Fransman haalde het voor zijn landgenoot Marc Sarreau en onze landgenoot Edward Theuns.

Na drie ritten in de Giro, een rit in La Route d’Occitanie (2.1) en een etappe in de Ronde van Polen (WT), is het de zesde zege van het seizoen voor Démare. In Isbergues volgt hij op de erelijst de Italiaan Elia Viviani op.