Wie gaat er allemaal aanwezig zijn op de begrafenis van de Queen?

Alle plaatsen in Westminster Abbey zullen gevuld zijn voor de staatsbegrafenis die maandag om 11 uur begint. Volgens de Britse krant The Times is het een huzarenstukje om iedereen een plaats te geven. “Het risico bestaat dat iemand zich beledigd voelt door achter een pilaar te worden geplaatst”, klinkt het. Elk land mocht daarom slechts één vertegenwoordiger en diens partner sturen.

Al snel werd duidelijk dat de Zelensky’s aanwezig wilden zijn. Voor de Oekraïense president is het te gevaarlijk om de verplaatsing te maken, maar zijn vrouw Olena zal wel aanwezig zijn. Zij zal nadien terugvliegen naar Oekraïne.

President Joe Biden en zijn vrouw komen toe in Londen — © REUTERS

President Joe Biden en zijn vrouw Jill zijn zondag toegekomen in Londen. Zij zullen ook aanwezig zijn. Voormalige president Trump ging aanvankelijk ook aanwezig zijn maar die optie wordt nu volgens The Independent als onwaarschijnlijk geacht.

Van de Common Wealth zijn de Canadese premier Justin Trudeau en de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern zijn dit weekend al in Londen aangekomen. Ook de Australische premier Anthony Albanese is al toegekomen in Londen.

Zondagochtend is ook de Japanse keizer Naruhito en zijn vrouw Masako toegekomen in het Verenigd Koninkrijk. Dat zij ook aanwezig zijn is erg uitzonderlijk aangezien de keizer gewoonlijk geen begrafenissen bijwoont. Ze maken hiermee hun eerste buitenlandse reis sinds hun troonbestijging in 2019.

Europese Leiders

De Franse president Emmanuel Macron, die eerder dit weekend Charles uitnodigde om in de toekomst nog eens naar Frankrijk te komen, zal er zijn. De Duitse president Frank-Walter Steinmeier, de Italiaanse president Sergio Mattarella en de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen zullen ook aanwezig zijn.

Een van de meer opvallende politieke figuren die aanwezig zal zijn, is de Braziliaanse president Jair Bolsonaro.

En de lijst van aanwezigen telt nog tal van andere namen. Ook zij zullen maandag de begrafenis van de Queen bijwonen: Droupadi Murmu (president van India), Alexander Van der Bellen ( president van Oostenrijk), Gitanas Nauseda (president van Litouwen), Ranil Wickremesinghe (president van Sri Lanka), Yoon Suk-yeol (president van Zuid-Korea), Andrzej Duda (president van Polen), Sergio Mattarella ( president van Italië), Egils Levits (president van Letland), Paula-Mae Weekes (president van Trinidad en Tobago), Mohammad Shtayyeh (premier van Palestina), Sauli Niinisto (president van Finland) Katalin Novak (president van Hongarije), Andrew Holness (premier van Jamaica), Floyla Tzalam (gouverneur-generaal van Belize), Susan Dougan (gouverneur-generaal van Saint Vincent en de Grenadines), Sheikh Hasina (premier van Bangladesh).

Iemand anders of helemaal niemand

Hoogwaardigheidsbekleders uit Rusland en Wit-Rusland kregen dan weer geen uitnodiging voor de begrafenis. Reden is de inval van Rusland in Oekraïne. Vladimir Poetin stuurde wel zijn condoleances naar de royals. Ook Myanmar, een voormalige Britse kolonie die wordt geregeerd door de militaire junta die door Londen wordt gesanctioneerd, Syrië, Afghanistan en Noord-Korea zijn uitgesloten.

De Chinese president Xi Jinping zal niet aanwezig zijn. Hij stuurt zijn vicepreisdent Wang Qishan. Eerder deze week werd een Chinese delegatie nog de toegang ontzegd tot Westminster Hall, waar de koningin ligt opgebaard. De delegatieleden mochten niet naar binnen omdat zeven Britse parlementariërs door China zijn gestraft voor het verspreiden van vermeende leugens en desinformatie. Het zou met name gaan om kritiek op de staat van de mensenrechten in China. Vicepresident Wang mocht Westminster Hall wel bezoeken.

Mohammed bin Salman. — © REUTERS

De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman (MBS) was uitgenodigd, maar zondagnamiddag meldt de BBC op het gezag van persagentschap Reuters dat hij toch niet zou opdagen. Zijn regime wordt door ngo’s beschuldigd van ernstige mensenrechtenschendingen en is op het internationale toneel buitenspel gezet na de moord op journalist Jamal Khashoggi in het Saoedische consulaat in Turkije in 2018.

Iran zal op ambassadeursniveau vertegenwoordigd zijn. Ook Noord-Korea en Nicaragua zijn uitgenodigd om alleen ambassadeurs te sturen. Vrijdag werd bevestigd dat paus Franciscus de begrafenis niet zal bijwonen en in plaats daarvan een hoge Vaticaanse functionaris zal sturen.

Royals

Ook flink wat koninklijke families zullen naar Londen komen voor de begrafenis van de Queen. De koning van Spanje Filipe VI zakt naar Londen af, maar ook zijn vader Juan Carlos I, die in 2014 aftrad en sindsdien in ballingschap leeft in de Verenigde Arabische Emiraten. Koning Filip en Koningin Mathilde van ons land en leden van de koninklijke familie van Zweden zullen eveneens aanwezig zijn. Net als prins Albert II van Monaco en zijn echtgenote Charlene, de Nederlandse koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix, en de Noorse koning Harald V. Ook koningin Margrethe van Denemarken tekent present, zij is nu de enige heersende koningin van Europa.

Premier Liz Truss

Uiteraard zal ook de Britse regering vertegenwoordigd zijn. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Liz Truss, zal naar verwachting aanwezig zijn, evenals Labour-partijleider Keir Starmer. Ook de hofdames van de koningin en haar naaste medewerkers zullen waarschijnlijk aanwezig zijn.

Liz Truss. — © AP

Er zullen heel strikte veiligheidsprotocollen gelden. “We vertrouwen erop dat de hoogwaardigheidsbekleders uit de hele wereld die de reis zullen maken, begrijpen dat dit een grote uitdaging en een ongewone situatie is”, verklaarde een regeringswoordvoerder eerder al. Meer dan 2.000 agenten uit het hele land worden ingezet om Scotland Yard bij te staan bij de beveiliging.