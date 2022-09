Minister Brouns: “Vlaanderen moet landbouw steun bieden in energiecrisis”

De Vlaamse regering moet de landbouwsector steun bieden in het kader van het stikstofakkoord en de energiecrisis. Dat heeft Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns (CD&V) zondag gezegd op de Dag van de Landbouw. De minister wil de sector ten volle steunen in de uitdagingen op vlak van energie en stikstof.

De veertigste editie van Dag van de Landbouw is zondagmorgen feestelijk geopend in de Jerseyhoeve in De Haan. Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens, Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns, en de bedrijfsleiders Bruno en Steffie gaven officieel de aftrap. Dit jaar stellen 51 land- en tuinbouwbedrijven hun bedrijf open voor het brede publiek.

Dit jaar staan het belang van lokale voedselproductie en de energiecrisis centraal. “Het belang van onze lokale productie kunnen we niet genoeg naar waarde schatten. We mogen dat absoluut niet te grabbel gooien”, onderstreept Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens. “Onze boeren en tuinders zorgen niet enkel voor voedsel voor mens en dier, voor sierplanten en voor bomen, maar evengoed voor lokale energie, ons typische landschap, biodiversiteit en een ruimte voor zorg en recreatie.”

Hernieuwbare energie

Ook de energiecrisis vormt voor de landbouwsector een grote uitdaging. Heel wat landbouwers investeren daarom in hernieuwbare energie. Zo hebben ook de eigenaars van de Jerseyhoeve Bruno en Steffie geïnvesteerd in een eigen stroomproductie. “Vorig jaar hebben we een windmolen gezet. Dit jaar hebben we nog 50 kilowattpiek zonnepanelen bijgelegd en een batterijsysteem geplaatst. Zo kunnen we almaar beter zelfvoorzienend zijn.” Vlaanderen wil ook landbouwers daarin ondersteunen. “We hebben een steunprogramma via het landbouwinvesteringsfonds om rond hernieuwbare energie op bedrijfsniveau ondersteuning te bieden”, zegt minister Brouns.

Ook het stikstofakkoord kwam aan bod op de Dag van de Landbouw. “We staan aan de vooravond van een belangrijke transitie. Het is belangrijk dat we dat samen doen met de landbouwsector en dat we hen kansen geven om dat waar te maken”, zegt minister van Landbouw Jo Brouns. “De land- en tuinbouw in Vlaanderen is al duurzaam en zal verder moeten verduurzamen. Daar willen we vanuit Vlaanderen alle steun in bieden die nodig is. Vanaf dag één heb ik gezegd dat we de landbouwsector als volwaardige ondernemers alle kansen moeten geven.”