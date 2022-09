Dziubi en Brecht nemen vliegende start in ‘Blind Getrouwd’

Voor het eerst in de geschiedenis van het programma is er gekozen voor een gezamenlijk feest voor alle kandidaten, dat op 2 juni plaatsvond in feestzaal De Koolputten in Waasmunster. Na de obligate fotoshoots wacht Ingeborg vol spanning op de pasgehuwde koppels. Dziubi, afkomstig van Herk-De-Stad, en Brecht nemen een vliegende start. Brecht bespringt zowat zijn man, die het zich allemaal laat welgevallen. De heren voelen meteen een duidelijke connectie. “Het is zó een stresserende periode geweest naar dit moment. De spanning bouwde op en die eerste knuffel deed dan zoveel deugd”, zegt Brecht. Maandagavond is te zien of ze die connectie kunnen aanhouden. Vooraleer de koppels de dag afsluiten, is het alle remmen los op de dansvloer en daar horen ook individuele openingsdansen bij. De meisjes en Dziubi hadden op voorhand de nummers gekozen en dat bleef tot de eerste noten een verrassing voor hun wederhelften.

Blind Getrouwd, VTM, 20.40 u