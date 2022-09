Onze tv-tips: een moordenares, een huurmoordenaar en afscheid van een bijzondere garage

Sins of our mother

Netflix, vanaf vandaag beschikbaar

We maken in deze docu kennis met Lorie Vallow. In haar omgeving stond ze bekend als een toegewijde moeder en liefhebbende echtgenote. Maar momenteel wacht de vrouw in de gevangenis op haar proces voor samenzwering tot moord en moord met voorbedachte rade op de dood van haar vierde partner, de nieuwe vrouw van haar vijfde man en haar twee jongste kinderen. (tove)

De DS Keyzer

NPO2, ma, 22.29u

Een ontroerend portret van David Kostelijk en zijn Amsterdamse garage De DS Keyzer. Na veertig jaar heeft hij het met spijt in zijn hart verkocht en moet hij afscheid nemen van zijn bijzondere medewerkers en klanten. Behalve een plek waar mensen terecht kunnen voor reparaties, is de garage een clubhuis geworden voor Citroën DS-bezitters. (tove)

Hitman

VTM3, ma, 20.35u

Een huurmoordenaar die werkt voor The Agency en wiens naam alleen bekend staat als Agent 47 komt terecht in een politiek complot. Hij wordt achtervolgd door zowel Interpol als het Russische leger terwijl hij door Oost-Europa trekt. Timothy Olyphant is slim gecast voor zijn rol als huurmoordenaar in deze prent met prima actiescènes. (tove)