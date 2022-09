Bryan Heynen kopt Racing Genk naar de zege, gretige Buffalo’s verzuimen hun kansjes af te maken voor rust

Striemende regen en een hels tempo, de spelers maakten er een heel intense pot voetbal van maar fraai was het al te vaak niet wat de spelers in Genk op de mat brachten. De partij leek af te stevenen op een billijk gespel maar een late kopbalgoal van Heynen leverde de thuisploeg een nieuwe zege op. Gent blijft achter met een magere drie op negen.

Bij Genk ontbrak Paintsil en koos Vrancken voor Preciado op de rechterflank, terwijl AA Gent het moest zien te rooien zonder de geschorste Okumu maar de Buffalo’s recupereerden wel Samoise. Bovendien kreeg Depoitre de voorkeur op Fofana en bleef Roef de voorkeur genieten op zijn Franse concurrent Nardi die het vorige donderdag nog puik deed tegen het Ierse Shamrock Rovers.

De thuisfans hadden er duidelijk zin in en toen Leandro Trossard ook nog eens de aftrap mocht geven, maakte iedereen zich op voor een aangename voetbalnamiddag. Daar had Trésor wel oren naar maar de beste mogelijkheid in de openingsfase was voor Samoise die op aangeven van Depoitre, oog in oog verscheen met Vandevoordt maar te lang talmde en Arteage in extremis nog tussenbeide kon komen.

Het zette meteen de toon voor een bijzonder boeiend eerste kwartier dat aan een verschroeiend tempo werd afgewerkt. Dat zorgde dan wel voor heel wat strijd en engagement maar de spelers kregen nauwelijks de tijd om adem te halen. Achterin bij Genk kwam Vandevoordt ook eens goed weg toen hij de bal pardoes in de voeten van Samoise speelde maar andermaal kon de Gentenaar niet profiteren.

Naarmate de eerste helft vorderde nam de thuisploeg steeds meer het heft in handen en de Buffalo’s slaagden er steeds moeizamer in om in de buurt van het Limburgse doelgebied op te duiken. Er waren nochtans wel mogelijkheden maar al te vaak leed Gent onnodig balverlies in de opbouw. Aan de overkant moest Torunarigha dan weer zijn doelman bijspringen toen Onuachu door de bedrijvige Preciado werd weggestuurd.

Defensief moest Gent plots helemaal bijsturen toen Torunarigha - vorige donderdag ook al bij rust gewisseld - uitviel met een hamstringblessure. In zijn plaats kwam Godeau. Dan toch nog eens een Gentse aanval: Depoitre verlengde een hoge bal in de loop van Cuypers maar de Gentse topschutter besloot hoog over de kooi van Vandevoordt. De laatste mogelijkheid was uiteindelijk nog voor Preciado maar een attente Roef ranselde zijn kopbal nog uit doel.

Rook en vuur in overvloed, maar amper doelgevaar

Vrancken wisselde bij rust en bracht Samatta in de plaats van de licht aangeslagen Preciado. De tweede helft begon met een valse start omdat de lokale fans met bengaals vuur en rookbommen voor de nodige deining zorgden achter het doel van Vandevoordt. Ref Lambrechts legde de partij even stil maar enkele minuten later konden de 22 spelers toch weer gewoon aan de slag.

Ondertussen bleef Genk achterin zichzelf in nesten voetballen: Cuesta leverde onnodig in bij Cuypers, de Gentse spits leek op Vandevoordt af te stormen maar de Colombiaan zette zijn eigen foutje in extremis nog recht en voorkwam zo een Gentse voorsprong. Offensief toonde Genk zich dan toch iets meer bedrijfszeker: Tresor glipte fluks langs Hong en Samoise en bediende El Khannous maar Roef tikte knap in hoekschop.

In de strijd voor Play-off 1 hadden beide teams een zege nodig om in het spoor maar op ruime afstand van leider Antwerp te kunnen volgen. Tresor probeerde het dan maar eens met een vrije trap, Roef tikte de bal vanonder de lat. De toeschouwers leken zich al te verzoenen met een gelijkspel maar toen Tresor de bal op het hoofd van Heynen schilderde was het dan toch raak: 1-0 en Genk hield de drie punten gewoon thuis.

Opstelling Genk: Vandevoordt; Muñoz, Cuesta, Mc Kenzie, Arteaga; Heynen, Hrosovsky; Preciado (46’ Samatta), El Khannouss (67’ Castro), Tresor; Onuachu (80’ Nemeth)

Opstelling AA Gent: Roef; Hanche-Olsen, NGadeu, Torunarigha (37’ Godeau); Samoise, Kums, Odjidja, Castro-Montes; Hong (71’ Hjulsager); Depoitre, Cuypers

Doelpunten: 90’ Heynen (Tresor) 1-0

Gele kaarten: 18’ Ngadeu, 44’ Muñoz, 74’ Godeau, 86’ Mc Kenzie

Rode kaarten: -

Scheidsrechter: Erik Lambrechts