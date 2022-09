Dief met speed pedelec vernielt autoruit en steelt handtas en andere spullen in Ham

Op de Langven in Ham heeft een man in de nacht van zaterdag op zondag ingebroken in een geparkeerde wagen langs een woning. “Op camerabeelden is de dader duidelijk te zien met een zwarte speed pedelec”, zegt eigenares Annouk Wouters.

Annouk is zondag nog steeds erg onder de indruk. “Wij sliepen op het moment van de diefstal en hebben niets gehoord”, zegt ze. “Maar toen mijn papa, die hier een paar straten verder woont, zondagochtend koffie kwam drinken, zag hij dat er een sjaal lag in onze achtertuin. Dat vond hij vreemd. Toen zijn we gaan kijken naar mijn auto, die op de oprit stond geparkeerd.”

“Wat we daar aantroffen was niet normaal. Een heel grote kei lag in mijn wagen, naast verbrijzeld glas. De handtas, regenjas en lederen jas die in mijn auto lagen, waren allemaal weg. De dief heeft ook andere persoonlijke spullen meegenomen. Dit is puur vandalisme en diefstal. Van andermans spullen blijf je af.”

De dief werd door een bewakingscamera gefilmd met een speed pedelec. — © rr

Camerabeelden

De dief werd tijdens zijn bezoek ook gefilmd. “Op de camerabeelden is duidelijk de dader te zien. Hij reed met een zwarte speed pedelec en is om 1.40 uur toegekomen. Pas om 2.30 uur heeft hij de ruit ingegooid. Hij heeft waarschijnlijk eerst de buurt verkend en dan toegeslagen. Wij zijn er niet goed van. We hopen dat iemand iets gezien heeft, zodat we de dader kunnen identificeren.” De eigenares van de wagen bracht de politie Beringen/Ham/Tessenderlo op de hoogte.(zb)

Annouk vond zondagochtend een grote kei en verbrijzeld glas in haar auto. — © rr