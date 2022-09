Een vertrappelde Russische vlag in Izjoem. Sauer: ‘Als Rusland ooit opnieuw deel wil worden van de beschaafde wereld, zal het de gruwelijkheden in Oekraïne moeten erkennen.’ — © getty

In de jaren 90 bouwde de Nederlander Derk Sauer in Rusland een media-imperium uit, maar door de oorlog moest hij zijn tweede thuisland halsoverkop verlaten. "Nu Poetin in het nauw gedreven is, wordt hij nog onvoorspelbaarder."