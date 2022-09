Het openbare leven zal maandag zo goed als stilvallen voor de begrafenis van de Queen

© via REUTERS

Maandag, de dag waarop de koningin begraven wordt, is in het Verenigd Koninkrijk uitgeroepen tot feestdag. Dat wil zeggen dat veel bedrijven hun deuren zullen sluiten en afspraken worden uitgesteld. Maar omdat de begrafenis ook een grootscheepse veiligheidsoperatie omvat, zal zowat heel het openbare leven in Londen eventjes stilvallen.