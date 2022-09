21-jarige jongeman overleden in huis in Heusden-Zolder

Zaterdag in de late avond is een 21-jarige jongeman overleden in zijn woning in de Olmenstraat in de wijk Lindeman (Heusden-Zolder). Het parket startte het draaiboek van ongewone sterfgevallen op. Ruim honderd familieleden, vrienden en buren rouwden de hele nacht samen voor het huis.

De hulpdiensten werden zaterdagavond nog verwittigd, maar ze konden niks meer doen voor de twintiger. Omdat de doodsoorzaak niet meteen duidelijk was en het slachtoffer nog zo jong was, startte het parket Limburg het draaiboek van ongewone sterfgevallen op. In de loop van de nacht kwam naast het parket ook een wetsdokter ter plaatse voor verder onderzoek. Dat onderzoek loopt nog volop. Er zal onder meer een autopsie op het lichaam worden uitgevoerd. De woning werd door de politie verzegeld.

Ruim 100 familieleden, vrienden en buren stonden de hele nacht voor het huis van de jongeman om samen te rouwen. — © Zahra Boufker

Wijk in rouw

De hele wijk Lindeman stond op zijn kop door het overlijden van de jongeman. In de Olmenstraat kwamen ’s nachts meer dan honderd familieleden, vrienden en buren samen om te rouwen en het gezin te steunen. De mama van de jongeman en zijn zus werden door de buren opgevangen. Zij zijn zwaar aangeslagen.

De twintiger is geliefd in de buurt. De groep rouwenden bleef dan ook aan zijn woning staan tot de brandweer zijn lichaam zondagmorgen met een ladderwagen naar buiten droeg en hij met de lijkwagen werd weggebracht. De wijk Lindeman is in rouw. (zb/siol)