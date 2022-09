Celtic-supporters choqueren met wansmakelijke gezangen tijdens eerbetoon aan Queen: “Klap in je handen als je de koninklijke familie haat”

In het stadion van Mirren ontvouwden supporters spandoeken met daarop “If you hate the Royal Family, clap your hands”. Vertaald: klap in je handen als je de koninklijke familie haat. Op de koop toe begonnen ze dit ook te zingen tijdens de minuut applaus. Er klonk ook al boegeroep voordat de minuut applaus überhaupt was begonnen.

De Celtic-spelers en coach negeerden het wangedrag van hun achterban en applaudisseerden wel totdat de minuut erop zat.

De beelden:

Eerder deze week ging het ook al mis tijdens de Champions League-partij tegen Shakhtar Donetsk. Daar rolden fans een spandoek uit waar “f*** de kroon” stond op te lezen.