Man moet auto achterlaten na alcoholcontrole, maar wordt even later weer tegengehouden aan zelfde controlepost

Agenten van de politiezones Leuven, VoDi, Herko en BHK hebben zaterdagnacht een grote verkeersactie gehouden waarbij meer dan 100 voertuigen aan kant gezet werden voor controle. Groot was hun verbazing echter, toen een wagen die net verplicht was achtergelaten toch weer voorbij reed.

De controles vonden onder meer plaats op de Meerdaalboslaan en in de Oostertunnel in Leuven. De inzittenden van alle voertuigen die aan kant werden gezet, werden gecontroleerd en de bestuurders moesten een ademtest afleggen. In totaal hadden dertien bestuurders te veel gedronken, zes van hen hadden meer dan 0,8 promille alcohol in het bloed. Zij kunnen een pv verwachten.

Eén van de bestuurders die positief testte en zijn rijbewijs moest afgeven, was een oude bekende van de agenten. Hij was passagier in een auto waarvan de bestuurder positief had geblazen. De bestuurder moest zijn auto laten staan, dus vroeg de passagier aan de politie om ook een alcoholtest te mogen afleggen om te zien of hij het stuur niet mocht overnemen. Omdat hij positief testte, lieten ze de auto staan en gingen te voet verder.

1.000 euro boete

“De politiemensen die de controle uitvoerden, keken dan ook verbaasd op toen ze een paar minuten later dezelfde auto met de passagier achter het stuur toch zagen voorbijrijden”, zegt politiewoordvoerder Marc Vranckx. “Het voertuig werd door motorrijders opnieuw uit het verkeer gehaald en de bestuurder moest na een nieuwe positieve alcoholtest zijn rijbewijs inleveren en de auto opnieuw aan kant laten staan.”

Verder werden ook twee niet-verzekerde voertuigen tijdelijk in beslag genomen. De bestuurder van een feestbus met twaalf feestvierders aan boord kreeg een boete van 1.000 euro omdat zijn bus technisch niet was gekeurd. De feestgangers moesten hun weg te voet voortzetten.