Borussia Dortmund moet aanvoerder Marco Reus viertal weken missen, WK komt niet in gevaar

“Uit onderzoek is gebleken dat hij geen breuk heeft opgelopen. Zijn WK komt dus zeker niet in gevaar. We verwachten hem reeds over drie à vier weken weer terug”, klinkt het in een korte mededeling. Reus mist wel de komende twee duels met de Mannschaft in de Nations League, tegen Hongarije en Engeland.

Aanvankelijk werd er gevreesd voor een zware blessure bij de 33-jarige Reus, die op het halfuur met een draagberrie en in tranen het veld moest verlaten. Aanvankelijk werd gevreesd voor een zware enkelblessure, maar zover komt het gelukkig niet voor de Duitser. Het zou immers de vierde (!) keer geweest zijn dat Reus een internationaal voetbaltoernooi zou moeten missen. Tijdens het WK in 2014 en de EK’s in 2016 en 2021 kon hij er niet bij zijn wegens een blessure.

© ISOPIX

© AFP

Dortmund won de Revierderby met het kleinste verschil. De ingevallen 17-jarige Youssoufa Moukoko scoorde in een kolkend Signal Iduna Park het enige doelpunt van de wedstrijd. Dankzij de overwinning neemt Dortmund de leiding in de stand. Met 15 punten uit zeven wedstrijden telt het een punt meer dan Union Berlijn, dat wel een wedstrijd minder heeft. Bayern München verloor verassend met 1-0 bij Augsburg en volgt met 12 punten op plaats vier.

