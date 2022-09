Opsporingsbericht. Politie op zoek naar man die vrouw aanrandde bij ingang van ziekenhuis in Leuven

Vrijdag heeft een man omstreeks 5u30 een vrouw vlakbij de ingang van de spoed van het Heilig Hart ziekenhuis in Leuven aangerand. De politie heeft een opsporingsbericht de wereld ingestuurd.

Op vrijdag 17 december 2021, omstreeks 5.30 uur, randde een onbekende man een vrouw aan vlakbij de ingang van de spoed van het Heilig Hart ziekenhuis in Leuven. De man begon de vrouw lastig te vallen in de Hendrik Consciencestraat, waarop de vrouw de zijingang van het ziekenhuis is ingelopen.

Op het binnenplein bleef de man haar vastgrijpen, terwijl zij zich verzette. Uiteindelijk duwde de man haar de struiken in en randde hij haar aan.

De man is tussen de 20 en 30 jaar oud, kleiner dan 1m60 en heeft een licht getinte huidskleur. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een blauwe jas met kap, een zwarte broek, witte sportschoenen en een donkere rugzak met een witte boord.

Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via email: opsporingen@police.belgium.eu. U kan ook reageren via het gratis nummer 0800 30 30 0.