Ook tegen Oostende loopt en vliegt Cercle Brugge, maar voetbalt het niet: “Ik heb mij eens behoorlijk kwaad gemaakt”

Cercle is verlost van de rode lantaarn, maar erg gelukkig waren ze zaterdagavond niet bij de Vereniging na het 2-2 gelijkspel in de derby tegen KV Oostende. De thuisploeg vergat de match dood te maken en moest door twee strafschoppen de zege uit handen geven. Er vielen nadien harde nog woorden in de kleedkamer. “Ik heb mij eens behoorlijk kwaad gemaakt”, wikkelde kapitein Hannes Van der Bruggen er geen doekjes om.

Het mocht dus weer niet zijn voor Cercle. Geen mens die zaterdag om 19 uur nog een cent gaf om de kansen van KV Oostende. “Er stond maar 1 ploeg op het veld”, gaf ook Yves Vanderhaeghe toe. “Cercle was veel te sterk voor ons, we verloren zowat elk duel en zelfs nadat onze keeper een penalty stopte was het even later toch raak.”

Cercle had amper drie keer gescoord in acht matchen. En zelfs vanop de stip lukte het zaterdag evenmin maar Kévin Denkey maakte in de rebound zijn misser wel goed. Zijn eerste goal pas in deze competitie en kort voor de rust verdubbelde de Japanner Ueda de voorsprong. Eindelijk dachten de 3000 fans in het kille stadion. Maar viel dat even tegen.

© Isosport

Yves Vanderhaeghe maakte zijn tamme bende nog eens duidelijk dat hij dit niet pikte en zeker al niet tegen dit Cercle waar hij vorig jaar nogal op een onmenselijke manier aan de deur werd gezet. Ondanks drie Oostendse wissels was Cercle dicht bij de 3-0 maar Ueda vond een tweede goal op zijn rekening niet direct nodig. En toen gebeurde wat niemand nog voor mogelijk hield. De VAR hielp KVO aan een (terechte) strafschop en ook Majecki stopte die en leek eindelijk eens punten te winnen voor Cercle. Helaas, driewerf helaas. De ingevallen Braziliaan Heitor was nog niet wakker en kwam te laat op de tweede bal zodat Ambrose alsnog kon milderen.

Lopen en vliegen

En dan gebeurde wat dit seizoen al vaker het geval was. Cercle deemsterde helemaal weg in de tweede helft. Volgens de specialisten in het huis geen kwestie van een gebrek aan uithouding. Ze schermen dan met de vele statistieken waaruit blijkt dat men altijd veel meer loopt dan de tegenstander. Maar net daar knelt nu de schoen. Week na week komen vriend en vijand tot dezelfde conclusie: dit Cercle loopt en vliegt, maar voetbalt niet. Soms zie je vier man op een tegenstander aan de cornervlag afstormen, maar volgt er allesbehalve balbezit en omschakeling. Het effect van de pressing en de powerplay is weg en de schrik en twijfel maken zich gaandeweg de partij meester van de jongens op het veld. Het werd natuurlijk 2-2 na een tweede (domme) strafschop en zou de match tien minuten langer geduurd hebben, dan was ook die derde Oostendse goal nog gevallen.

© Isosport

“Ik kan het totaal niet vatten dat wij deze match niet binnen haalden”, slaakte Hannes Van der Bruggen een diepe zucht. “Dit is onbegrijpelijk, het had altijd 3-0 of zelfs meer moeten worden maar we geven het toch nog weg. Nee, ik snap het niet en ik heb mij dan ook eens behoorlijk kwaad gemaakt want zo kan dit niet verder.”

Degradatiekandidaat

Er vielen dus harde woorden maar is dit Cercle nu een degradatiekandidaat? Op basis van de stand wel en als er niet dringend een alternatief wedstrijdplan komt wellicht ook. Maar bij Cercle zijn ze het gewoon om daar mee om te gaan. Drie jaar geleden startten ze met 3 op 30 en er volgde net op tijd een remontada onder Storck. In 2021 stond Cercle ook laatste toen… Yves Vanderhaeghe overnam en kon men zich al op de voorlaatste speeldag nog vrij makkelijk redden. Vorig seizoen had Cercle eind november amper 10 op 45 maar dan volgde opeens een riante 24 op 30 en eindigde men in de veilige middenmoot. Dit is ook het minste wat verwacht mag worden van een profclub met een rijke eigenaar en een budget van liefst 25 miljoen euro. Wees maar zeker dat Paul Mitchell, de sportieve baas van AS Monaco, eens stevig op tafel zal geklopt hebben. Hij was zaterdag op weg naar Reims waar Monaco zondag speelt en pikte op de doorreis nog Cercle-KVO mee. De pitbull in Mitchell kennende zal het zaterdag in Brugge ferm gestoven hebben.