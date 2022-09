Dit zijn de pechvogels van de dag: Ethan Hayter wordt nog vierde (!) na fietswissel, sterke Magnus Sheffield vecht tegen de tranen na knal tegen nadarhekken

Er was niet alleen de verrassende winnaar Tobias Foss die geen blijf wist met zijn geluk , maar een paar pechvogels die de tijdrit van hun leven reden maar door pech hun kansen in rook zagen opgaan. Kettingproblemen, een pijnlijke valpartij, een concurrent die net wat sterker is… Ethan Hayter, Magnus Sheffield en Stefan Küng kenden een dag om snel te vergeten.

Ethan Hayter: gemiste medaille?

Eerst was er Ethan Hayter. De 24-jarige Brit was bezig aan een dijk van een tijdrit en deed na het eerste tussenpunt nog vol mee voor de medailles. Hij moest daar slechts twee seconden toegeven op Stefan Küng. Maar in de tweede helft van de tijdrit sloeg het noodlot toe voor Hayter: kettingproblemen en een fietswissel. De Brit probeerde zo snel mogelijk zijn goede ritme terug te vinden, maar verloor kostbare seconden.

Toch eindigde hij nog verrassend als vierde, op 31 seconden van Remco Evenepoel en een bijhorende bronzen plak. Hayter baalde na afloop als een stekker, want zonder de kettingproblemen wad hij nooit zijn cadans verloren en zat er misschien wel een podiumplaats in.

“Het is zonde dat ik dit probleem had”, sprak de Brit van Ineos Grenadiers teleurgesteld na afloop. “Ik was best sterk dit jaar. Misschien had ik zelfs meegestreden voor de winst. We zullen het nooit weten. Ik verloor minstens twintig seconden bij mijn fietswissel.”

Magnus Sheffield: pijnlijke val verprutst mooie eindnotering

Ook Magnus Sheffield kende een dag om snel te vergeten. Net als zijn ploeggenoot bij Ineos reed hij een enorm sterke race tegen de klok. Aan het eerste tussenpunt volgde hij op slechts vier seconden van Küng. Een medaille leek zo voor het grijpen te liggen, maar dan ging het plots mis.

De 20-jarige Sheffield, dit jaar nog winnaar van de Brabantse Pijl, kwam in het laatste deel van de wedstrijd pijnlijk ten val. Hij week te ver uit na een bocht en knalde vol in de naderhekken. Weg topnotering. De onfortuinlijke Amerikaan eindigde uiteindelijk op een 17de plaats.

Achteraf was Sheffield er in de mixed zone het hart van in. Hij draaide zijn rug naar de camera en vocht tegen de tranen.

Stefan Küng: weer een ereplaats

En dan was er nog Stefan Küng. Dan was de Zwitser eens de betere van toppers als Remco Evenepoel en Filippo Ganna, maar nog was hij niet goed genoeg om voor de eerste keer wereldkampioen tijdrijden te worden. Weer een ereplaats voor Küng, die de snelste was aan de twee tussenpunten maar uiteindelijk op drie seconden van Tobias Foss strandde.

Opnieuw geen goud dus voor de Zwitser, die op het WK 2020 in Imola ook al tevreden moest zijn met een bronzen medaille. Op het podium had Küng had dan ook moeilijk om zijn ontgoocheling te verbergen.

