Een week lang kon iedereen de Queen begroeten, maar waar wordt ze begraven?

Een week lang kon iedereen die dat wenste de Queen een laatste keer begroeten. Heel wat staatshoofden zijn onderweg of net toegekomen in Londen voor de receptie van koning Charles III en de staatsbegrafenis van de koningin. Maar waar zal ze begraven worden? En waarom daar specifiek?

Na haar staatsbegrafenis in Westminster Abbey zal koningin Elizabeth II te rusten worden gelegd in de King George VI Memorial Chapel in Windsor. In diezelfde kapel werden ook de vader van de overleden koningin, haar moeder en haar zus begraven.

Toen de man van de Queen, prins philip, in 2021 overleed, werd hij echter niet op dezelfde plaats begraven als zijn schoonouders en schoonzus. Zijn kist werd bijgezet in de 200 jaar oude Royal Vault onder de kapel. Dat is echter niet zijn laatste rustplaats want eens zijn echtgenote, koningin Elizabeth, begraven is, zal ook zijn stoffelijk overschot naar de kapel gebracht worden zodat hij naast zijn vrouw kan liggen.

De kapel werd in 1969 gebouwd, na de dood van koning George VI. Aanvankelijk werd de koning in de Royal Vault geplaatst, daar waar prins Philip momenteel ligt. Eens de kapel klaar was, werd zijn lichaam verplaatst.

De St. George’s Chapel wordt trouwens niet alleen gebruikt voor begrafenissen. In 2018 zijn prins Harry en Meghan Markle daar getrouwd. De kapel is ook elke week open voor het publiek. Iedereen die de koningin wil gaan begroeten kan dat doen van zodra de begrafenis achter de rug is.