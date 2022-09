Gouden puntje, maar ook kopzorgen voor KV Oostende en Yves Vanderhaeghe: “We waren nergens voor de rust. En dat was niet de eerste keer”

De eerste helft op Cercle Brugge was misschien van het zwakste wat we dit seizoen al zagen van KV Oostende. Geen grinta, geen kracht, geen goesting, geen gevaar. Cercle overvleugelde de Kustboys in alle facetten van het voetbalspel, en scoorde twee keer. “We verloren zowat alle duels”, haalde Vanderhaeghe na de match de schouders op. “Tijdens de rust heb ik mij kwaad gemaakt, ja. We kunnen zo veel spreken over tactiek of bijsturen: op een bepaald moment moet je ook gaan strijden en vechten. Dat heb ik duidelijk gezegd tegen mijn spelers. Dat ze eens een duel moesten winnen. En na de rust is dat dan beter gegaan.” Met de hulp van een driedubbele wissel en meer kracht in de vorm van McGeehan en de jonge Berte. Die laatste, een spits van 20 jaar, leunt steeds dichter bij het basiselftal.

Buffer

Maar leek Vanderhaeghe in de wolken met dat puntje? Helemaal niet. Ook al was het puntje in een desolaat Jan Breydel van goudwaarde voor Oostende. “We hebben de komende weken nog véél werk”, sprak Vanderhaeghe. Het is ietwat zorgwekkend dat het spelniveau de laatste weken duidelijk gedaald is, ook al pakt KVO nu vier op zes en blijft het boven de gevarenzone hangen. “Het is onze bedoeling om altijd een buffer met die laatste drie ploegen te houden”, weet Vanderhaeghe ook. Dat wordt na de interlandbreak een hele opdracht. In de volgende zes wedstrijden neemt Oostende het onder andere op tegen Genk, Union, Antwerp en Club Brugge.

Tien punten na negen wedstrijden, goed voor een dertiende plaats en een kleine bonus van vier punten op de degradatiezone: dat is de balans net voor de interlandbreak. Vanderhaeghe kan daar mee leven, zegt hij. “Al kan ik niet anders”, klonk het. “Ik vond dat we gerust drie punten meer mochten hebben. Sowieso willen we niet bij die laatste drie belanden. We gaan nog keihard aan de bak moeten. We waren nergens voor de rust, en dat was niet de eerste keer. We kwamen gewoon kracht tekort”, vond Vanderhaeghe. En dat wordt cruciaal: mooi voetbal brengen is eventjes bijzaak. “Als we het opnemen tegen rechtstreekse tegenstanders, zoals Eupen en Cercle Brugge, wordt er gewoon meer strijd geleverd. Voetballen is dan niet altijd even makkelijk. Het wordt zaak om onze body te gebruiken. Je voet zetten. Zoals we na de rust tegen Cercle eindelijk hebben gedaan...”