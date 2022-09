Team Antwerp op 3X3 Turismo DRD San Juan Challenger in Puerto Rico naar kwartfinale

Team Antwerp, het nummer vier van de wereld, realiseerde in poule B van de 3X3 Turismo DRD San Juan Challenger een twee op twee. Bryan De Valck, Dennis Donkor, Raf Bogaerts en Nick Celis wonnen met 18-15 van Old Montreal (Canada) en met 21-13 van het Poolse Warschau. Team Antwerp kwalificeerde zich dan ook als groepswinnaar voor de kwartfinales. Daar wacht zondag het Oostenrijkse Wenen. De winnaar van deze challenger in Puerto Rico casht maar liefst 15.000 dollar. Voor de finalist ligt er 10.000 dollar te wachten. Wie derde eindigt krijgt 6.000, de vierde 5.000 en de vijfde 4.000 dollar. Voor Team Antwerp, met ook Caspar Augustijnen en Thibaut Vervoort die eventjes van wat rust genieten, is het een drukke periode. Volgende week (24/25 september) neemt het in het Nederlandse Utrecht deel aan de World Tour. Op 1 en 2 oktober is er dan een 3X3 World Tour in Cebu (Filipijnen).