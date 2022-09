Belgian Cats verliezen laatste oefenmatch na sterke comeback versus Australië

De Belgian Cats openen volgende week donderdag in Australië het WK tegen Amerika. — © BELGA

De laatste oefenwedstrijd van de Belgian Cats (FIBA 5) bracht tegen Australië, de derde beste ploeg van de wereld, na een knappe comeback een nipte 65-61 nederlaag. De sterke prestatie in de tweede helft is wel veelbelovend richting het WK dat donderdag in Sydney aanvat.