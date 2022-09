België op het WK tijdrijden: vijf keer op rij prijs, zonder de hoofdprijs

Ons wielerland kent een sterke tijdritgeneratie. Op de voorbije vier wereldkampioenschappen tijdrijden stond elke keer minstens één Belg op het podium, goed voor in totaal vijf medailles. Met de bronzen plak van Remco Evenepoel die hij zondagochtend veroverde in het Australische Wollongong erbij komt de teller nu op vijf op een rij, maar die zo gewenste gouden medaille ontbreekt nog steeds.

Deze zomer verraste Yves Lampaert vriend, vijand en zichzelf door op de openingsdag van de Ronde van Frankrijk naar het geel te rijden door de openingsproloog te winnen. Op het WK tijdrijden zondagochtend werd hij negende, zijn ploegmaat Remco Evenepoel wist wél te scoren. Hij werd derde op negen seconden van de verrassende winnaar Tobias Foss.

Voor het tweede jaar op rij moet Evenepoel genoegen nemen met brons. — © BELGA

Met deze bronzen medaille zet Evenepoel het knap rijtje prestaties op de voorbije WK’s tegen de klok gewoon verder. Al vijf jaar op een rij wint ons land minstens één medaille. Evenepoel is daarbij zelf verantwoordelijk voor liefst drie stuks. Maar die gouden medaille en bijhorende regenboogtrui, daar grepen onze landgenoten iedere keer nét naast. In heel de geschiedenis wist zelfs nog nooit een Belg de trui te veroveren in het tijdrijden.

Op het EK tijdrijden had ons land de voorbije jaren zowaar nog meer succes, met onder meer twee Europese titels voor Victor ‘Vocsnor’ Campenaerts en een voor Remco Evenepoel. Die Europese kampioenstrui hangt dus wel al in de kast van de huidige Belgische koersgeneratie, nu die felbegeerde regenboogtrui nog.

Belgische prestaties op de laatste edities van het WK tijdrijden

WK 2018 - Innsbruck: brons Victor CampenaertsWK 2019 - Harrogate: zilver Remco EvenepoelWK 2020 - Imola: zilver Wout van AertWK 2021 - Brugge: zilver Wout van Aert, brons Remco EvenepoelWK 2022 - Wollongong: brons Remco Evenepoel