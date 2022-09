Brand in AZ Maria Middelares: persoon overleden, patiënten op spoed geëvacueerd

Zondagochtend is er op de dienst spoedgevallen van AZ Maria Middelares een kortstondige en hevige brand ontstaan waarbij een persoon overleden is. Vier personen zouden lichtgewond zijn. Politie en parket zijn ter plaatse.

De brand ontstond in een isolatiebox op de dienst spoedgevallen. De brandweer was volgens het ziekenhuis snel ter plaatse maar een persoon kwam om het leven. Andere patiënten werden geëvacueerd. Er zou geen schade zijn aan andere diensten van het ziekenhuis.

De politie en het parket zijn ter plaatste om de oorzaak van de brand te onderzoeken. Wat precies gebeurd is, is volgens een woordvoerder van het ziekenhuis nog niet duidelijk. “We kunnen de oorzaak nog niet bevestigen. Het parket en de politie voeren het onderzoek naar die oorzaak”, klinkt het.

Door de brand zijn nieuwe aanmeldingen op spoed momenteel niet mogelijk. Er wordt een triage gedaan voor het ziekenhuis van patiënten die zich momenteel toch aanmelden op de dienst spoedgevallen. Aanstaande ouders kunnen wel veilig in het ziekenhuis terecht voor hun bevalling.

“Patiënten of familie met vragen kunnen deze stellen via 09 246 46 46. De veiligheid van de patiënten is gegarandeerd. Het is dus onnodig om naar het ziekenhuis te komen”, klinkt het in een persbericht van het ziekenhuis.