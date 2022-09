Remco Evenepoel is niet teleurgesteld met derde plaats in WK-tijdrit: “Wat power betreft, rijd ik mijn beste tijdrit ooit”

Voor de derde keer een medaille op een WK tijdrijden, maar weer geen goud. Remco Evenepoel moest in Wollongong tevreden zijn met brons. Hij eindigde op negen seconden van Tobias Foss, maar kon achteraf leven met zijn derde plaats. “Het zou flauw zijn om de Vuelta in te roepen als excuus.”

“Vandaag waren twee jongens sterker”, vertelde Evenepoel voor de camera van Sporza. “Maar puur qua power rijd ik mijn beste tijdrit ooit denk ik. Meer kan ik niet doen. Het zou flauw zijn om mijn Vuelta in te roepen als excuus. Ik heb gezegd dat ik dat nooit ging doen en ben nu dan ook niet teleurgesteld met dit resultaat. Ik vind het wel jammer dat het weer net niet is voor ons land. We zijn er al meerdere keren dichtbij geweest en staan al meerdere jaren na elkaar op het podium.”

Ook voor Evenepoel was de overwinning van Tobias Foss een verrassing. “Ik heb onderweg zijn naam nooit horen passeren in de communicatie. Het ging constant over Küng en Ganna. Ik had tijdens de tijdrit vooral Küng in de gaten en loop in het tweede deel ook op hem in. Maar eens iemand anders in de wereldkampioenentrui is alleen maar goed voor het wielrennen.”

Blijven vechten voor wereldtitel

Er stond met momenten flink wat wind op het parcours in Wollongong. “Of de wind een rol speelde? In de eerste ronde stond hij wat strakker en voelde ik met momenten serieuze windstoten, maar dat was voor iedereen het geval. Het is dus een eerlijk resultaat.”

Het is voor Evenepoel zijn derde medaille op een WK tijdrijden. Bij zijn debuut in 2019 pakte hij meteen zilver, in 2021 en 2022 moest de Aerokogel van Schepdaal tevreden zijn met brons. “Ik mis dus nog een medaille”, lachte hij. “Ik ga elk jaar blijven vechten voor de wereldtitel.”

Evenepoel blikte ook nog kort vooruit op de wegrit, die over een week gereden wordt. “Zei Pogacar dat de Belgen de koers moeten dragen? Dan kunnen we dat alleen maar doen hè. Ik hoop dat ik deze vorm kan behouden. Ik ga de komende dagen sowieso blijven trainen en met alle jongens het parcours nog eens verkennen. We hebben alleszins een beresterke ploeg. Maar als de verantwoordelijkheid bij ons ligt, gaan we die zeker nemen.”

© AP

© AFP

