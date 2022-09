Man met rijverbod wordt dronken achter het stuur betrapt in Tongeren

De politie Tongeren-Herstappe heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag controles gedaan in het kader van het weekend zonder alcohol. Er werd een dronken bestuurder betrapt met een lopend rijverbod die bovendien zijn auto niet verzekerd had.

De controles gebeurden tussen 22 en 6 uur op de Maastrichtersteenweg, Luikersteenweg en Sint-Truidersteenweg. 25 chauffeurs kregen een ademtest, vijf bliezen positief en moesten hun rijbewijs voor 3 of 6 uur afgeven. Een bestuurder die dronken achter het stuur zat, bleek daarbovenop nog eens een rijverbod te hebben tot februari 2023. Omdat hij ook geen verzekering kon voorleggen voor zijn voertuig, werd dat op last van de parketmagistraat in beslag genomen en getakeld. De bestuurder krijgt het voertuig pas op het einde van zijn rijverbod terug. Aangezien hij te dronken was om alleen gelaten te worden, werd hij ter ontnuchtering opgesloten in de cel.

Twee bestuurders en een passagier kregen een pv omdat ze drugs op zak hadden, en er werden twee pv’s opgesteld voor een keuring die niet meer geldig was. De politie takelde ook een voertuig dat niet geldig gekeurd en niet verzekerd was. siol