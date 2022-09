Yves Lampaert kan leven met 9de plaats: “Maar ik heb al betere tijdritten gehad”

“Negende, ik denk dat ik op mijn plaats zit”, klinkt het bij een nuchtere Yves Lampaert. “Ik denk dat ik niet mijn beste tijdrit heb gereden, zeker niet qua wattages. Het was voor iedereen zwaar. De negende van de wereld zijn, dan mag ik wel tevreden zijn.”

Onderweg speelde ook de stevige wind een grote rol volgens Lampie: “We hadden de voorbije dagen al gemerkt dat de wind hier echt plots opsteekt. Het ene moment is er geen wind, even later ineens heel veel. Dat kan zeker de doorslag geven voor de winnaar hé. Maar al bij al is Foss een mooie winnaar. Niemand had voordien rekening gehouden, maar hij heeft duidelijk een heel sterke wedstrijd gereden. Hij heeft ook al de toekomstronde gewonnen, dan ben je een groot talent”, strooide Lampaert met lof naar de Noorse winnaar. “Het is wel een grote verrassing. Voor ons, maar ik denk dat hijzelf dit ook niet zag aankomen.”

“Ik had de indruk dat ik te snel gestart was. Het leek alsof ik nadien wat stil viel, maar in vergelijking met anderen viel dat wel mee. Dat het niet mijn beste tijdrit was, ligt gewoon aan de vorm van de dag. Ik heb misschien ook niet de beste voorbereiding gehad. Ik heb al betere tijdritten gehad”, relativeert de West-Vlaming al lachend.