Koning Filip en koningin Mathilde brengen zondagavond laatste groet aan koningin Elizabeth II

Koning Filip en koningin Mathilde brengen deze avond/zondagavond een laatste groet aan de Queen in Londen. Dat bevestigt het paleis. Net zoals duizenden anderen nemen ze afscheid van de vorstin in Westminster Hall.

Eerst worden Filip en Mathilde verwacht op de receptie van de nieuwe koning Charles III op Buckingham Palace. Daarna zal het Belgische vorstenpaar via Constitution Hill begeleid worden naar Westminster Hall om hun laatste eerbetoon aan de overleden koningin te brengen.

Morgen/maandagmiddag vindt de staatsbegrafenis plaats in Westminster Abbey in Londen. Staatsleiders van over de hele wereld worden verwacht voor de begrafenis. Ook Filip en Mathilde zullen aanwezig zijn.

