UITSLAG WK TIJDRIJDEN. Verrassing van formaat! Beresterke Tobias Foss is wereldkampioen tijdrijden, Remco Evenepoel pakt brons

Tobias Foss is de nieuwe wereldkampioen tijdrijden. In het Australische Wollongong was de 25-jarige Noor verrassend sneller dan Stefan Küng en Remco Evenepoel, die op negen seconden strandde en brons pakte. Foss boekt de grootste overwinning uit zijn carrière en is de eerste Noorse wereldkampioen tijdrijden.

Het was thuisrijder Lucas Plapp die een eerste goeie tijd neerzette. Vorig jaar nog tweede op het WK tijdrijden voor beloften, nu knalde de Australiër naar een tijd van 41’26” op het 34,2 kilometer lange, lichtgolvende parcours. Plapp, die vroeg van start was gegaan, mocht zich opmaken voor een tijdje hot seat. Schaduwfavoriet Edoardo Affini kwam vier seconden tekort om de 21-jarige Plapp uit de hot seat te duwen.

Een tijd voor de favorieten was het al de beurt aan Yves Lampaert. De winnaar van de openingstijdrit van de Tour reed een uitstekende tijdrit en was aan de finish een fractie sneller dan Bruno Armirail, goed voor een nieuwe besttijd. Naar de hot seat moest Lampaert zich niet begeven, want twee minuten later was de traag gestarte Stefan Bissegger uiteindelijk wel 22 seconden sneller dan onze landgenoot. Lampie eindigde uiteindelijk als negende.

Secondenspel

Na een golf van mindere goden was het daarna aan de absolute toppers. Küng, Pogacar, Evenepoel, Ganna… Een voor een gingen ze na elkaar van start. Het beloofde drummen te worden voor eremetaal, laat staan voor de wereldtitel. Stefan Küng was de eerste die onder de tussentijd van Ethan Hayter dook. Met de 28-jarige Küng had Zwitserland naast Bissegger nog een andere troefkaart in handen.

En wat deed Remco Evenepoel? Wel, de Aerokogel van Schepdaal kwam aan het eerste van twee tussenpunten 61 honderdsten van een seconde na Küng door. En of Evenepoel zijn goede vorm van de Vuelta nog te pakken had. Ook uittredend wereldkampioen Filippo Ganna beet zijn tanden stuk op de tijd van de Zwitser. Ganna moest drie seconden toegeven op Küng.

© EPA-EFE

Tadej Pogacar was er aan dat eerste tussenpunt niet aan te pas gekomen. De Sloveen moest 15 seconden toegeven en zou nooit aanspraak maken op een medaille. Het beloofde wel een waar secondenspel te worden, want na 7,6 kilometer zagen we zes renners op een zakdoek van amper vier seconden. Ook Ethan Hayter, Magnus Sheffield en Tobias Foss deden nog mee voor de knikkers.

Beresterke Noor

En vooral Tobias Foss was beresterk. De Noor ging aan het tweede tussenpunt al vlot onder de tijd van Sheffield en aan de finish zette hij al helemaal een toptijd neer. Hij verpulverde de richttijd van Bissegger met 46 seconden.

Aan het tweede tussenpunt kantelde het secondenspel van aan het eerste punt ondertussen in het voordeel van Stefan Küng. Evenepoel moest plots vijftien seconden toegeven, Filippo Ganna zakte er zelfs helemaal doorheen. Hij passeerde op meer dan een halve minuut van de Zwitser.

Aan de meet was Küng wel verrassend trager dan Foss. Hij beet zijn tanden stuk op de tijd van de Noor, maar strandde op een kleine drie seconden. Remco Evenepoel moest negen seconden toegeven en pakte brons. Opvallend: Ethan Hayter had onderweg te kampen met kettingproblemen en moest van fiets wisselen, maar werd toch nog knap vierde op 39 seconden.

Uitslag:

1. Tobias Foss (Noorwegen) in 40:02

2. Stefan Küng (Zwitserland) op 0:03

3. Remco Evenepoel op 0:09

4. Ethan Hayter (Groot-Brittannië) op 0:40

5. Stefan Bissegger (Zwitserland) op 0:47

6. Tadej Pogacar (Slovenië) op 0:48

7. Filippo Ganna (Italië) op 0:56

8. Nelson Oliveira (Portugal) op 0:59

9. Yves Lampaert op 1:09

10. Bruno Armirail (Frankrijk) op 1:10