Koningin-gemalin Camilla eert overleden Queen: “Ik zal me haar glimlach altijd herinneren”

Koningin-gemalin Camilla heeft in een emotionele videoboodschap hulde gebracht aan wijlen koningin Elizabeth II. “Ze heeft altijd deel uitgemaakt van ons leven”, zei de echtgenote van de nieuwe Britse koning Charles III over de overleden Queen in een BBC-interview. “Ik zal me haar glimlach altijd herinneren.”

Koningin Elizabeth II overleed op donderdag 8 september op haar Schotse landgoed Balmoral Castle overleden. Met een bewind van meer dan zeventig jaar was zij de langst regerende monarch op de Britse troon ooit.

“Ze had van die prachtige blauwe ogen die haar hele gezicht deden oplichten als ze lachte”, zei Camilla over de Queen. “Ik zal me haar glimlach altijd herinneren. Haar glimlach is onvergetelijk.”

Camilla’s nieuwe titel is Queen Consort, of koningin-gemalin. Ter gelegenheid van haar jubileum van zeventig jaar op de troon, liet de Queen dat zelf vastleggen, waarmee er een einde kwam aan een jarenlang debat. Volgens PA wordt verwacht dat Camilla ook gekroond zal worden bij de kroning van koning Charles III. Er is nog geen datum vastgelegd voor die ceremonie.

De videoboodschap van Camilla wordt zondag integraal uitgezonden op de Britse openbare omroep BBC, vlak voor een nationale minuut stilte om 20 uur lokale tijd (21 uur Belgsiche tijd). (pjv)