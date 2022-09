Japan bereidt zich voor op tyfoon: miljoenen inwoners gevraagd te evacueren

Het Japanse Meteorologische Agentschap heeft zaterdag gewaarschuwd voor de “ongekende” risico’s van een “erg gevaarlijke” tyfoon die op weg is naar het eiland Kyushu, in het zuiden van de Japanse archipel. Maar liefst twee miljoen mensen zouden moeten evacueren.

Het agentschap vroeg aan de bewoners om zich schrap te zetten en te schuilen voor tyfoon Nanmadol, die zaterdag met windstoten tot 270 kilometer per uur waaide. De tyfoon is geclassificeerd als een “zware” storm, het hoogste niveau in Japan.

Verwacht wordt dat Nanmadol zondag aan land gaat in de prefectuur Kagoshima, in het zuidelijk deel van het eiland. Hierna zou de tyfoon naar het noorden bewegen.

“Er is een risico op ongekende stormen, hoge golven, overstromingen en een record aan regenval,” waarschuwt Ryuta Kurora, hoofd van de afdeling voorspellingen van het Japanse Meteorologische Agentschap.

Aan zo’n 2 miljoen inwoners in het zuidwesten van het land werd het bevel gegeven te evacueren.