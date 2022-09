Saul “Canelo” Alvarez verlengt in Las Vegas wereldtitels bij supermiddengewichten

In Las Vegas versloeg Alvarez (32) zaterdagavond zijn Kazachse rivaal Gennady Golovkin (40) op punten. Hij kreeg van de drie juryleden het voordeel (116-112, 115-113, 115-113).

Beide boksers stonden voor de derde keer tegenover elkaar in de ring. In september 2017 eindigde een eerste duel onbeslist, een jaar later was Alvarez de beste. Ook die gevechten vonden in de T-Mobile Arena in Las Vegas plaats.

Voor Alvarez was de overwinning een opsteker nadat hij in mei pas voor de tweede keer in zijn carrière een kamp had verloren. Hij moest toen zijn meerdere erkennen in het Russische lichtzwaargewicht Dmitry Bivol. Zijn eerste verlies dateerde van 2013 tegen superster Floyd Mayweather.

Alvarez telt nu 58 zeges in 62 gevechten. Golovkin verloor voor de tweede keer in 45 kampen. Alleen Alvarez kon hem tot dusver vloeren.

