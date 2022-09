Lianne Tan sneuvelt in kwartfinales Belgian International badminton, titels voor Taiwanees Lin en Vietnamese Nguyen

Lin, het vijfde reekshoofd, versloeg zaterdag in de finale bij de mannen de Deen Kim Bruun (BWF 84) met 21-14 en 21-13. Julien Caraggi (BWF 94), de enige Belgische man op de hoofdtabel, ging er in de tweede ronde (achtste finales) uit.

Nguyen, ook het vijfde reekshoofd, zette in de eindstrijd bij de vrouwen de Japanse Hirari Mizui (BWF 135) opzij met 21-19 en 21-16. De Vietnamese had in de kwartfinales eerste reekshoofd Lianne Tan uitgeschakeld.

Toernooidirecteur Gert-Jan Paulus blikt tevreden terug op het evenement (een International Challenge) in de Sportoase. “Met dank aan een fantastisch organisatieteam en een enthousiast team vrijwilligers mogen we weer zeggen dat het een geslaagde editie van de Yonex Belgian International was. Er was ook veel publiek bij de finales vandaag en dat was mooi om te zien.” Ook de prestaties van de Belgen waren volgens hem hoopvol. “In de kwalificaties hebben we enkele talentvolle Belgen aan het werk gezien, dat is een mooi vooruitzicht naar de toekomst toe. Julien Carraggi heeft een mooie prestatie neergezet in het hoofdtoernooi. Evenals Lianne Tan, die knap de kwartfinale bereikte.”