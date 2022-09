De rode lantaarn is voor Zulte Waregem, al is dat voor coach Mbaye Leye geen reden tot paniek: “we wisten dat dit kon gebeuren”

Na negen speeldagen is Zulte Waregem nu helemaal weggezakt naar de kelder van het klassement. Door de 0-3-nederlaag tegen STVV en het gelijkspel van Cercle Brugge is Essevee nu de eigenaar van de rode lantaarn. Een bedenkelijke eer. Al is het voor Mbaye Leye geen reden tot paniek.

Neen, dit is niet wat ze in Waregem en Zulte van de partij tegen STVV verwacht hadden. Want Mbaye Leye mag dan wel (terecht) zeggen dat STVV een groter budget heeft dan Zulte Waregem, toch leefde iedereen in de Elindus Arena op hoop dat er tegen de Truienaars – los van wat Leye zegt, toch een team van min of meer hetzelfde kaliber - nog eens de drie punten gepakt konden worden. Dat was immers al geleden van de openingsspeeldag.

Draaide dat even anders uit. Als goed begonnen, half gewonnen is, wat is dan het omgekeerde? Na amper 43 seconden stond Essevee immers al op achterstand nadat Gianni Bruno met een knappe ingeving zijn ex-ploegmaat Sammy Bossut vloerde. En nadat Ramirez na 18 minuten een rood karton onder de neus geduwd kreeg, werd het al helemaal moeilijk voor Zulte Waregem.

Ramirez pakte al vroeg rood. — © BELGA

Vroeg in de tweede helft was het al helemaal boeken toe wanneer Okazaki en opnieuw Bruno in tien minuten tijd voor 0-2 en 0-3 zorgden. “De analyse is dan ook simpel: als je zo snel een goal slikt en dan nog op zo’n manier, en even later ook met een man minder verder moet, weet je gewoon dat het een heel moeilijke avond wordt”, stelde Mbaye Leye achteraf. De Senegalees vond de rode kaart voor Ramirez overigens een strenge beslissing van scheidsrechter Brent Staessens. “En daarbij veranderde ze ook het wedstrijdverloop volledig, ook al konden we in de eerste helft uiteindelijk nog gelijke tred houden.”

Bij momenten goed

Daarin heeft hij geen ongelijk. Nadat het zich hersteld had van de vroege tegengoal, voetbalde Essevee in de eerste helft bij momenten namelijk goed mee en ook na de rode kaart bleef het proberen om de bakens te verzetten. Via Fadera kreeg Essevee ook een uitgelezen kans om op gelijke hoogte komen, maar de Gambiaan strafte een fout van Schmidt niet af. “Dat we daar niet efficiënt genoeg zijn, is een bewijs dat het allemaal niet mee zit. Dat verontrust me wel een beetje. Kansen creëren is immers het moeilijkste onderdeel van voetbal, en als je er dan hebt, moet je ze ook gewoon afmaken”, zuchtte Leye na de wedstrijd.

Mbaye Leye zag zijn team verliezen. — © BELGA

Dat liet Essevee echter na, waarna STVV de match in de tweede helft simpel doodmaakte en Essevee tot de laatste plaats veroordeelde. “STVV had na de 0-3 veel rust aan de bal en speelde de match goed uit”, had ook Leye gezien. Al wilde hij die laatste plek vooral niet dramatiseren. “Die laatste plek verandert op zich weinig aan onze situatie, want we wisten van bij de start van het seizoen dat dit zou kunnen gebeuren. Zeker gezien het programma dat we tot dusver gehad hebben. We staan aan het begin van een nieuw project, met nieuwe spelers, een nieuwe staf en een nieuwe omkadering. Het is nu vooral zaak van positief te blijven en nog harder te werken. We moeten nu de koppen bij elkaar steken en hieruit proberen komen.” Gelukkig heeft Leye dankzij de interlandbreak nu twee weken om zijn team op te lappen.