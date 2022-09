Europees kampioen Alec Segaert is ook medefavoriet voor WK tijdrijden beloften: “Die Europese titel motiveert me”

West-Vlaming Alec Segaert (19) werd vorig jaar in Brugge knap tweede op het WK tijdrijden voor juniores. Intussen is hij bij de beloften Europees kampioen in deze discipline en staat hij in het Australische Wollongong als één van de favorieten voor goud.

De eerstejaars-student burgerlijk ingenieur heeft er heel wat voor over gehad om goed te zijn in Wollongong. “Ik ben inderdaad op eigen initiatief, maar in samenspraak met de federatie, al op zes september vertrokken naar Australië. Samen met een studiegenoot verbleef ik drie dagen in Sydney om mezelf aan te passen aan het tijdsverschil. Daarna zijn mijn ouders en mijn broer Loïc, die ook mijn trainer is, en zijn vriendin naar Australië afgezakt en was het voor mij tijd om samen met de selectie naar het Belgisch teamhotel af te zakken. Heel dit idee om vroeger te vertrekken kwam er eigenlijk op aanzet van mijn broer Loïc. We hebben zijn plan tot nu perfect kunnen volgen.”

Segaert kroonde zich vorige maand tot Europees kampioen in het Portugese Anadia. “Die Europese titel motiveert me”, aldus de nieuwe rekruut van Lotto-Soudal. “De tegenstand? Die is moeilijk in te schatten omdat er dit seizoen weinig referentie-tijdritten geweest zijn. Ik verwacht veel van de Noor Waerenskjold, de Duitser Hessman, Leo Hayter en ook de Italiaan Milesi van wie ik de slotetappe in de Ronde van de Toekomst nog verloor. Het parcours hier in Wollongong bevalt me wel: veel interval, veel op en af, nooit ergens echt vlak met één uitgesproken beklimming. Het zal er op aankomen om heel goed in te delen en ook uit de weinige rustmomenten die er zijn moet je veel proberen uit te halen. Mijn ambitie? Natuurlijk zou ik graag een medaille behalen maar als ik de tijdrit rijd die ik wil rijden en ik finish op de vijfde plaats, dan zal ik daar ook vrede mee nemen.”

Segaert combineert topsport met topstudies. Hij startte vorig jaar zijn studies burgerlijk ingenieur. “Ik heb mijn eerste jaar afgerond. Ik heb veertig studiepunten opgenomen en ben er van alles door. Ik kies straks voor een gespreid traject, daar ben ik vrij realistisch in, ook al omdat ik net mijn eerste profcontract heb getekend bij Lotto-Soudal, waar ik op 1 juni 2024 prof mag worden. Het is een kinderdroom die uitkomt en ik ben Lotto dankbaar omdat zij bereid zijn om in mij te investeren.”

Wat? WK tijdrijden beloften

Hoe lang? 28,8 km

Hoe laat? 5u20 Belgische tijd, 13u20 Australische tijd

Welke Belgen? Alec Segaert en Lennert Van Eetvelt

Favorieten? Alec Segaert (Bel), Soren Waerenskjold (Noo), Lorenzo Milesi (Ita), Michael Hessman (Dui) en Leo Hayter (GBR)