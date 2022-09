Bocholt, Hubo en Aalsmeer behouden hun maximum in BENE-League handbal

Na drie speeldagen hebben drie teams nog het maximum van de punten in de BENE-League handbal. Bocholt boekte donderdag al een 26-17 overwinning tegen Hurry Up. Hubo won zaterdag met 35-21 van Atomix, Aalsmeer met 37-22 van Eupen, dat zijn eerste nederlaag van het seizoen slikte.

Bevo, Wezet, Tachos en Atomix staan ook na drie speeldagen nog met de nul achter hun naam. Belgisch kampioen Wezet maakte het Sporting Pelt behoorlijk moeilijk, maar verloor toch met 30-32. Pelt klampt met een vijf op zes aan bij de leiders, net als Lions. De regerende kampioen in de BENE-League was met 35-25 een maatje te groot voor Bevo (35-25). Volendam boekte zijn eerste overwinning van het seizoen. Slachtoffer van dienst was Tachos (32-21).